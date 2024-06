Na véspera do Copom, dólar volta a subir, a R$ 5,43, e Ibovespa tem alta Moeda americana chegou a bater em R$ 5,44 no início da manhã, mas recuou ao longo do dia; Bolsa sobe 0,41% aos 119.630 pontos

Dólar já valorizou mais de 10% (CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.06.2024)

O dólar voltou a subir nesta terça-feira (18) e fechou a R$ 5,43, alta de 0,22%, pelo terceiro pregão seguido, no maior valor desde 4 de janeiro de 2023 (R$ 5,45). No abertura, logo pela manhã, a moeda americana chegou a bater em R$ 5,44, o maior valor intradiário no ano até agora, depois recuou. O dólar já acumula ganhos de 0,97% na semana e de 3,49% no mês.

Estão no radar a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom ), que decidirá sobre a taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira (19), e discussões do governo federal para tratar dos gastos públicos. A expectativa do mercado é de manutenção da taxa de juros em 10,50% ao ano, pondo fim ao ciclo de cortes iniciado em agosto de 2023.

Já o Ibovespa fechou em alta de 0,41% aos 119.630 pontos. Mais cedo, o índice estava na estabilidade, mas passou a ser impulsionado pela alta nas ações da Vale (VALE3), que subiam 0,53%, e as da Petrobras (PETR3 e PETR4), que avançavam mais de 2%.