Elon Musk ameaça banir dispositivos da Apple de suas empresas

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse nesta segunda-feira, 10, que vai banir dispositivos da Apple de suas empresas, caso a Apple siga em frente com seu plano de integrar dispositivos com a tecnologia de inteligência artificial generativa da OpenAI. Em postagens no X (antigo Twitter), Musk pontua que a OpenAI tem violado questões de privacidade que levantam sinais de alerta. Ele citou o caso da atriz Scarlett Johanson, em que a IA da OpenAI clonou sua voz mesmo sem que ela permitisse. As postagens do bilionário vêm após o anúncio, mais cedo, de que a Apple vai utilizar softwares da OpenAI em sua nova inteligência artificial, a "Apple Intelligence".