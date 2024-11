Empreendedoras pagam taxas de juros mais altas que homens na tomada de crédito Levantamento apontou que as disparidades entre mulheres e homens empreendedores são ainda mais evidentes em determinadas regiões do país Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 ) twitter

Mulheres empreendedoras Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Um estudo inédito realizado pelo Sebrae Nacional, com base em dados do Banco Central, revelou que mulheres empreendedoras enfrentam taxas de juros mais altas do que homens ao acessar financiamentos para pequenos negócios (MEI, micro e pequenas empresas).

Segundo a pesquisa, intitulada “O Financiamento do Empreendedorismo Feminino no Brasil: Um Panorama do Mercado de Crédito”, no primeiro trimestre de 2024, enquanto a taxa média de juros para financiamentos contratados por homens foi de 36,8% ao ano, para mulheres chegou a 40,6%.

O levantamento apontou que as disparidades são mais evidentes em determinadas regiões do país. No Rio de Janeiro, a taxa média paga pelos pequenos negócios foi de 47,96% ao ano, mas alcançou 60,49% para mulheres MEI.

Em Sergipe, as mulheres enfrentam uma taxa de 58,54% ao ano, em comparação com a média geral de 36,42%. Já no Ceará, o custo médio foi de 40,72%, enquanto as empreendedoras individuais pagaram 58,42%.

‌



Inadimplência não justifica disparidade

Apesar das taxas mais altas, o estudo revelou que a inadimplência é praticamente idêntica entre negócios liderados por homens e mulheres. No período analisado, a inadimplência para empresas geridas por homens foi de 7,1%, contra 7,6% para aquelas talentosas por mulheres.

Esses dados desmentem a ideia de que os financiamentos para mulheres representam um risco financeiro maior para as instituições, justificando as taxas mais elevadas.

‌



Além de arcarem com custos financeiros mais altos, as mulheres recebem uma parcela menor do total de recursos disponíveis no mercado de crédito para pequenos negócios.

Embora representem quase 40% dos 23,1 milhões de operações de crédito realizadas no primeiro trimestre de 2024, os empreendedores obtiveram apenas 29,4% dos R$ 109 bilhões disponibilizados ao segmento. Isso significa que o valor médio do crédito concedido a negócios liderados por homens é significativamente maior.

‌



Apoio para mulheres empreendedoras

O Sebrae lançou o programa Sebrae Delas, garantindo 100% de cobertura em operações de crédito para mulheres, visando ampliar o acesso ao financiamento, especialmente em regiões vulneráveis.

A iniciativa foi anunciada na última quinta-feira (21) durante o Delas Summit 2024. Também busca reduzir taxas de juros, além de oferecer suporte técnico e financeiro a pequenas empresas comandadas por mulheres.

Segundo dados do Banco Central, as mulheres enfrentam maiores dificuldades para obter crédito em comparação com os homens. Muitas vezes, o crédito disponível está restrito a modalidades como cartão de crédito e cheque especial, com taxas que chegam a 60% ao ano.

Além disso, o volume de crédito liberado para empreendedoras é menor, refletindo uma desigualdade estrutural que agrava a inadimplência, atualmente em 6,5 milhões de pequenos negócios no Brasil.

Como o Sebrae Delas vai atuar

O programa inclui ações externas para corrigir essas desigualdades:

Garantia de crédito de 100%: por meio do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), uma cobertura de risco será ampliada de 80% para 100% em operações destinadas a mulheres.

Crédito assistido: a Rede Sebrae implementará um protocolo de atendimento exclusivo, oferecendo orientação técnica para melhorar a gestão e a visão dos negócios femininos.

Mutirão do acredita: previsto para 2025, este mutirão conectará pequenos negócios às instituições financeiras, promovendo renegociação de dívidas e novas operações de crédito.

Com essas medidas, o Sebrae espera reduzir as taxas de juros para mulheres empreendedoras e de incentivo ao crescimento sustentável dos seus negócios.

A expectativa é de que o aumento da cobertura de crédito e do suporte técnico permita que essas mulheres superem barreiras financeiras e alavanquem seus negócios em um mercado ainda desafiador.

Delas Summit 2024

Outro destaque no universo do empreendedorismo feminino é o Delas Summit 2024, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no CentroSul, em Florianópolis (SC). Promovido pelo Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, o evento reúne mais de 5 mil participantes presenciais e 25 mil online, com uma programação que inclui:

190 palestrantes distribuídas em 9 palcos temáticos.

150 expositoras , representando pequenas empresas lideradas por mulheres.

Trilhas de conteúdo sobre sustentabilidade, inovação, prosperidade e representatividade.

Estruturas pensadas para mães, como espaço kids monitorado e área exclusiva para amamentação.

Segundo Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, o evento celebra a pluralidade e os exemplos de sucesso feminino. “Queremos inspirar mulheres a seguirem suas jornadas empreendedoras e encorajar outras a darem os primeiros passos, superando barreiras culturais e pessoais”, concluiu.

*A repórter viajou a convite do Sebrae Nacional