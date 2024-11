Empreendedorismo é uma ferramenta contra fome e pobreza, diz presidente do Sebrae Ele destacou a desigualdade estrutural do mercado brasileiro, onde, segundo ele, 70% do PIB está concentrado em apenas 5% das empresas Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 10h38 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h38 ) twitter

Presidente do Sebrae Divulgação/Sebrae Nacional - Arquivo

Durante sua participação no Delas Summit 2024, realizado nesta quinta-feira (21), o presidente do Sebrae, Décio Lima, afirmou que o empreendedorismo é essencial para superar o Mapa da Fome e reduzir as desigualdades no Brasil. Para ele, os pequenos negócios, que representam a grande base da economia brasileira, têm um papel fundamental na geração de emprego e na inclusão social.

“O espírito empreendedor é a chave para realmente superarmos o Mapa da Fome no nosso país. Só neste ano, vamos consolidar a criação de mais de 4 mil novas empresas com o perfil de micro e pequenas empresas. São esses pequenos negócios que têm uma enorme capacidade de resposta e resiliência”, declarou Lima.

Ele destacou a desigualdade estrutural do mercado brasileiro, onde, segundo ele, 70% do PIB está concentrado em apenas 5% das empresas, enquanto os pequenos negócios, que envolvem 95% das empresas no Brasil, geram apenas 30% do PIB. Essa disparidade é um reflexo do sistema financeiro brasileiro, voltado para rentistas e grandes corporações.

“O mercado não foi feito para os pequenos. Ele foi feito para acumular riqueza. O sistema financeiro e os rentistas absorveram grande parte da economia brasileira e mundial. No entanto, são os pequenos negócios que formam uma grande base da economia, e é com eles que precisam trabalhar para gerar mudanças.”

Ações do Governo e do Sebrae

Lima também elogiou as ações do governo do presidente Lula, que, em parceria com o Sebrae, lançou a maior carteira de crédito da história do Brasil para apoiar as micro e pequenas empresas. Essa iniciativa visa garantir que os pequenos negócios tenham acesso ao crédito necessário para se expandir e contribuir para o desenvolvimento do país.

“O governo do presidente Lula, junto com o Sebrae, lançou a maior carteira de crédito da história do nosso país, focada em atender micro e pequenas empresas. E hoje, estou lançando uma carteira exclusiva para apoiar o empreendedorismo feminino.”

Lima também abordou a questão crítica do acesso ao crédito, que ainda é um grande obstáculo para os pequenos empreendedores no Brasil. Segundo ele, 88% dos pequenos negócios não têm acesso a crédito, o que dificulta a expansão e a sustentabilidade desses empreendimentos. Ele ressaltou que o crédito é essencial para a aquisição de bens, estoque e investimento, como no caso de financiamento de casas, carros e até roupas, que são acessíveis à grande maioria da população, mas não chegam aos pequenos empreendedores.

“Se fecharmos um balanço da economia do Brasil, ele fica um terço do tamanho que deveria ser do ponto de vista econômico. Dois terços do crédito vai para as grandes empresas e setores, enquanto os pequenos empreendedores, que formam a espinha dorsal da economia, Fique sem acesso a esses recursos.”

Apoio para mulheres empreendedoras

O Sebrae lançou o programa Sebrae Delas, garantindo 100% de cobertura em operações de crédito para mulheres, visando ampliar o acesso ao financiamento, especialmente em regiões vulneráveis. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (21) durante o Delas Summit 2024 e também busca reduzir taxas de juros, além de oferecer suporte técnico e financeiro a pequenas empresas comandadas por mulheres.

Segundo dados do Banco Central, as mulheres enfrentam maiores dificuldades para obter crédito em comparação com os homens. Muitas vezes, o crédito disponível está restrito a modalidades como cartão de crédito e cheque especial, com taxas que chegam a 60% ao ano. Além disso, o volume de crédito liberado para empreendedoras é menor, refletindo uma desigualdade estrutural que agrava a inadimplência, atualmente em 6,5 milhões de pequenos negócios no Brasil.

Como o Sebrae Delas vai atuar

O programa inclui ações externas para corrigir essas desigualdades:

Garantia de crédito de 100%: por meio do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), uma cobertura de risco será ampliada de 80% para 100% em operações destinadas a mulheres.

Crédito assistido: a Rede Sebrae implementará um protocolo de atendimento exclusivo, oferecendo orientação técnica para melhorar a gestão e a visão dos negócios femininos.

Mutirão do acredita: previsto para 2025, este mutirão conectará pequenos negócios às instituições financeiras, promovendo renegociação de dívidas e novas operações de crédito.

Com essas medidas, o Sebrae espera reduzir as taxas de juros para mulheres empreendedoras e de incentivo ao crescimento sustentável dos seus negócios. A expectativa é que o aumento da cobertura de crédito e do suporte técnico permita que essas mulheres superem barreiras financeiras e alavanquem seus negócios em um mercado ainda desafiador.

Delas Summit 2024

Outro destaque no universo do empreendedorismo feminino é o Delas Summit 2024, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no CentroSul, em Florianópolis (SC). Promovido pelo Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, o evento reúne mais de 5 mil participantes presenciais e 25 mil online, com uma programação que inclui:

190 palestrantes distribuídas em 9 palcos temáticos.

150 expositoras, representando pequenas empresas lideradas por mulheres.

Trilhas de conteúdo sobre sustentabilidade, inovação, prosperidade e representatividade.

Estruturas pensadas para mães, como espaço kids monitorado e área exclusiva para amamentação.

Segundo Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, o evento celebra a pluralidade e os exemplos de sucesso feminino. “Queremos inspirar mulheres a seguirem suas jornadas empreendedoras e encorajar outras a darem os primeiros passos, superando barreiras culturais e pessoais”, concluiu.

*A repórter viajou a convite do Sebrae Nacional