Emprego e horas trabalhadas na indústria aumentam, mas massa salarial cai, mostra CNI Apesar da queda em julho, índice também teve alta quando comparado com o ano passado Economia|Do R7 10/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 10h02 ) ‌



Atividade industrial segue mais elevada em 2024 do que no ano anterior Iano Andrade/CNI

Aumentou a quantidade de empregos na indústria de transformação, mas a massa média salarial, que é soma das remunerações recebidas por um grupo de trabalhadores, diminuiu. É o que mostra a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgada nesta terça-feira (10).

A indústria de transformação é aquela que transforma matérias-primas em produtos finais ou intermediários. Segundo o levantamento, o desempenho do setor nos sete primeiros meses de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023, é positivo.

Entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano, o emprego na indústria subiu 0,2%. Além disso, nos últimos meses, esse indicador tem crescido de forma modesta. O emprego industrial não registra resultado negativo há dez meses. Em relação a julho de 2023, o índice apresenta alta de 2,2% e nos sete primeiros do ano o emprego cresceu 1,7%.

Também teve aumento na quantidade de horas trabalhadas, o crescimento foi de 0,9% em julho em relação a junho. Em relação a julho do ano passado, o indicador avançou 7,9%, enquanto no acumulado de 2024, o indicador registra alta de 3,4%, na comparação com 2023.

‌



Massa salarial cai

No entanto, a massa salarial caiu no mesmo período. Em julho, em relação a junho, o indicador registrou uma queda de 3,6%. A massa salarial vem alternando altas e quedas significativas desde abril de 2024. Em relação a junho do ano passado, o índice cresceu 0,9%. Já a soma dos resultados do indicador de janeiro a julho deste ano é 3,4% superior à dos sete primeiros meses de 2023.

O rendimento médio real também caiu 3,7% em julho de 2024 em comparação com junho. O indicador também tem tido altas e quedas. Na comparação com julho de 2023, o rendimento médio diminui 1,2%, mas mantém tendência positiva no acumulado deste ano.

“Por mais que algumas das variáveis tenham até caído na passagem de junho para julho de 2024, quando você pega a média do período de janeiro a julho desse ano comparando com 2023 todas as variáveis mostram alta, algumas altas expressivas”, destaca Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI.