Enchentes no RS prejudicaram varejo em R$ 3,32 bilhões em maio, diz análise Tragédia pode desacelerar o varejo no país, que registrou crescimento consecutivo nos quatro primeiros meses do ano

Alto contraste

A+

A-

Chuvas no RS podem impactar desempenho do setor varejista (Gustavo Mansur/Palácio Piratini - 25.5.2024)

O comércio varejista teve um prejuízo de R$ 3,32 bilhões no mês de maio em decorrência das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul . A estimativa é de uma perda de R$ 123 milhões por dia. Esse valor corresponde a 18,3% das vendas previstas para o estado antes da tragédia climática. Os dados são de uma análise divulgada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio) nesta sexta-feira (14).

De acordo com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o fluxo de veículos de carga no estado caiu em 28%. Isso afeta o abastecimento do comércio local desde abril, o que explica os danos na economia.

Segundo o economista Fabio Bentes, que produziu o estudo, as enchentes irão continuar a afetar as vendas no estado. “As perdas impostas pela tragédia climática deverão trazer o volume de vendas local ao nível observado no primeiro semestre de 2021, prejudicando ainda mais a recuperação econômica da região”, explica.

O Rio Grande do Sul é a quinta unidade da Federação que mais movimenta a economia do Brasil. O estado movimentou R$ 203,3 bilhões em 2023, o equivalente a 7% das vendas do varejo do país.

Publicidade

O estudo revela, também, que a tragédia climática também pode desacelerar o comércio nacional, que apresentou uma alta consecutiva nos quatro primeiros meses do ano.

Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais recente, o varejo brasileiro cresceu 0,9% em abril. Esse foi o quarto resultado positivo seguido do setor, que acumula alta de 4,9% no ano e de 2,7% nos últimos 12 meses.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro