‘Enem dos Concursos’: 2,1 milhões fazem provas neste domingo para 6.640 vagas Certame, que será aplicado em 228 cidades de todos os estados, tem provas pela manhã e à tarde Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



Provas serão aplicadas neste domingo (18) em dois turnos Rovena Rosa/ Agência Brasil

Neste domingo (18), mais de 2,1 milhões de candidatos participam do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) , conhecido como “Enem dos Concursos”, e disputam uma das 6.640 vagas previstas em 21 órgãos do governo federal . Serão duas provas, uma pela manhã e outra à tarde. O concurso será realizado em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Para candidatos de nível superior, serão aplicadas provas objetivas de conhecimentos gerais e uma dissertativa de conhecimento específico pela manhã, além de uma avaliação objetiva de conhecimentos específicos, com 50 questões, no turno vespertino. Já para nível médio, serão avaliações objetivas e uma redação no período matutino e questões objetivas no segundo turno.

A aplicação das provas envolve 210 mil colaboradores, entre aplicadores, fiscais de prova, gestores e servidores de órgãos de segurança. Foram definidos 3.647 locais de aplicação das provas e 72.041 salas para a realização do concurso.

Pelo cronograma, os resultados finais do concurso devem ser divulgados em 21 de novembro. A expectativa é de que os aprovados no certame sejam efetivados a partir de janeiro de 2025, informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Horários

As provas serão aplicadas em dois turnos, e é recomendado que todos os candidatos participem de ambas as etapas. Pela manhã, os portões vão abrir às 7h30, e a prova será finalizada às 11h30. Já no período vespertino, os participantes poderão entrar a partir de 13h. O fim do concurso está previsto para 18h.

Quais documentos levar?

Para evitar imprevistos no dia da prova, os participantes devem levar um documento de identificação original com foto. “Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas”, diz o governo federal.

Documentos digitais poderão ser apresentados, entretanto, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação, que acontecerá na entrada da sala. Fotografias do documento não serão aceitas.

Os documentos aceitos são os seguintes:

Carteira de identidade original;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital), apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Apesar de não ser obrigatório, o ministério recomenda levar o cartão de confirmação de inscrição impresso. O documento está disponível na Área do Candidato, mesma página da inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O que é permitido levar para a prova?

O Ministério da Gestão alerta os candidatos para as regras de conduta durante as avaliações, que devem ser seguidas para evitar desclassificação ou prejuízos ao candidato.

Para realização da prova, o participante deverá levar uma caneta preta de material transparente para realizar as provas. Não serão fornecidas canetas e não será permitido pedir uma caneta para outra pessoa durante as avaliações.

Relógios, óculos escuros, chapéu, boné, gorro, protetores auriculares, agendas eletrônicas, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro item eletrônico estão entre os objetos proibidos.

De acordo com a pasta, é permitido que os candidatos levem alimentos e água, mas as comidas devem estar em embalagens lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

A Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo exame, vai fornecer envelopes porta-objetos para que os candidatos guardem o telefone celular (que deverá ficar desligado durante toda prova e não pode tocar alarmes), relógio e outros itens. Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará a prova e terão de ser guardados embaixo da cadeira.

Concorrência em cada bloco temático

Com oito opções de blocos temáticos, cada candidato pôde se inscrever em apenas um deles, podendo, ainda, classificar por ordem de preferência os cargos desejados. O bloco 8, voltado para nível médio, tem o maior número de inscritos e, consequentemente, maior concorrência : são mais de 694 mil participantes, indicando 1.003 candidatos por vaga do bloco.

Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. No caso do bloco 7 (gestão governamental e administração pública), são ofertados o maior número de vagas, totalizando 1.737. A taxa de candidatos por vaga é de 242,9.

A menor concorrência é para os candidatos do bloco 1 (infraestrutura, exatas e engenharias), com a relação de 161,6 candidatos por vaga.

Veja as vagas disponíveis para cada bloco:

• Bloco 1 (Infraestrutura, exatas e engenharias): 744

• Bloco 2 (Tecnologia, dados e informação): 580

• Bloco 3 (Ambiental, agrário e biológicas): 538

• Bloco 4 (Trabalho e saúde do servidor): 971

• Bloco 5 (Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos): 1.008

• Bloco 6 (Setores econômicos e regulação): 370

• Bloco 7 (Gestão governamental e administração pública): 1.737

• Bloco 8 (Nível intermediário): 692