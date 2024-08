‘Enem dos Concursos’: conteúdo das provas de um bloco é igual para todos os cargos? Pessoas que se inscreveram para os cargos de ensino superior farão a mesma prova de conhecimentos gerais em todos os blocos temáticos Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Provas acontecem no domingo (18) Reprodução/Agência Brasil/Arquivo

Mais de 2,1 milhões de candidatos devem participar das provas do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), que ocorrem neste domingo (18). Apelidado de Enem dos concursos, o certame vai oferecer 6.640 vagas, divididas em oito blocos. Na hora da inscrição, cada candidato teve que selecionar para qual deles vai concorrer e também para quais cargos. No entanto, segundo o edital, as provas de cada bloco serão iguais (entenda mais a seguir).

Os conteúdos estão divididos em cinco eixos temáticos. Para cada cargo, os eixos terão pesos diferentes. Por exemplo, no caso do candidato que está concorrendo no Bloco 1 ao cargo de arquiteto da Advocacia-Geral da União, o eixo temático quatro, tem peso três; já para quem se candidatou para engenheiro civil do IBGE, o mesmo eixo temático tem peso cinco.

Os pesos de cada eixo foram definidos, segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), conforme as propostas feitas pelos órgãos, para garantir a complexidade e a natureza de cada cargo, seguindo a legislação vigente.

As pessoas que se inscrevem para os cargos de ensino superior farão a mesma prova de conhecimentos gerais em todos os blocos temáticos. Quanto à prova de conhecimentos específicos, ela será personalizada para cada bloco temático.

Publicidade

Provas

As provas do CNU serão aplicadas no próximo domingo (18). As informações estão no cartão de confirmação, que já está disponível para consulta. O gabarito das provas será divulgado no dia 20, quando também começa o prazo para recurso. O resultado está previsto para o dia 21 de novembro. A convocação dos aprovados, a posse e o curso de formação ocorrerão a partir de janeiro de 2025.