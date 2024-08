‘Enem dos Concursos’: o que não é permitido levar para a prova? Certame acontece neste domingo (18), pela manhã e à tarde; mais de 2,1 milhões de pessoas vão concorrer a 6.640 vagas Economia|Do R7, com informações do MGI 16/08/2024 - 09h14 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h14 ) ‌



Provas acontecem nos dois turnos deste domingo Joel Rodrigues/Agência Brasil/Arquivo

Neste domingo (18), mais de 2,1 milhões de pessoas participarão da 1ª edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), em 228 cidades de todo o país. São 6.640 vagas e 21 órgãos, entre ministérios, agências e instituições do judiciário. O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) alerta os participantes para as regras de conduta durante as avaliações, que devem ser seguidas para evitar desclassificação ou prejuízos ao candidato (confira abaixo as principais).

Documentos

É obrigatória a apresentação do documento de identidade original com foto. “Não serão aceitas em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas”, ressaltou o MGI.

O edital prevê o uso de documentos digitais, mas o candidato deve acessar o aplicativo no momento da identificação, na entrada da sala. Por isso, a recomendação é que o app já esteja baixado no celular, pois assim o candidato poderá acessar a informação sem internet.

O candidato deve testar o sistema antes para certificar-se de que está funcionando, pois não serão aceitas fotografias dos documentos, os chamados prints, mesmo que estejam na galeria de fotos do celular.

Cartão de Confirmação

Segundo informações do MGI, apesar de não ser obrigatório, o cartão de confirmação disponibilizado no último dia 07/08 deve ser impresso e levado para facilitar a localização da sala. “Mas o candidato não poderá fazer anotações no cartão ou mantê-lo sobre a mesa durante a prova”, ressaltou. Para isso, o fiscal da sala oferecerá uma folha de rascunho (veja detalhes abaixo).

Caneta preta transparente

O candidato deverá levar uma caneta preta de material transparente para realizar as provas. Não serão fornecidas canetas, e não será permitido pedir uma caneta para outra pessoa durante as avaliações.

Roupas e acessórios

A recomendação é que os candidatos usem roupas e sapatos confortáveis, pois o certame acontece em dois turnos. Não será permitido o uso de relógio, óculos escuros, chapéu, boné, gorro e tampões de ouvido.

Eletrônicos

Conforme o edital, o candidato será eliminado se for constatado o uso ou porte de qualquer aparelho sonoro, fonográfico de comunicação ou de registro. A regra vale para objetos eletrônicos ou não, como:

Agendas eletrônicas e similares,

Gravadores,

Pendrives,

MP3 players ou similares,

Fones de ouvido,

Chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico,

Relógios de qualquer natureza,

Telefones celulares,

Microcomputadores portáteis e/ou similares.

Além disso, calculadoras, livros, códigos, apostilas, anotações e impressos também são proibidos.

Alimentação

É permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As comidas devem estar em embalagens lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Caderno de Provas

Para reforçar a segurança do Concurso Nacional, os candidatos não poderão levar o caderno de provas em nenhum dos turnos. No entanto, quem aguardar até os últimos 30 minutos de prova, na parte da manhã e da tarde, receberá uma folha para anotar suas respostas em cada turno e poderá levá-la para casa.

Tempo de Permanência em Sala

O tempo mínimo de permanência nos locais de prova, em ambos os turnos, é de duas horas. Caso o candidato termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Se o candidato sair antes, será eliminado do concurso.