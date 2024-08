‘Enem dos Concursos’: quais documentos se deve levar no dia das provas? Provas acontecem no próximo domingo (18), nos turnos matutino e vespertino; ao menos 2,1 milhões de pessoas devem participar Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



Apresentação de documento com foto é obrigatória Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os candidatos que vão participar do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), o “Enem dos Concursos”, devem levar um documento de identificação para evitar imprevistos no dia da prova. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a apresentação de um registro original com foto é obrigatória. “Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas em nenhuma circunstância”, ressaltou a pasta. As avaliações acontecem no próximo domingo (18), e cerca de 2,1 milhões de pessoas devem participar do certame.

Entre os documentos aceitos estão a carteira de identidade original, passaporte, carteira de trabalho e carteiras expedidas pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros.

Veja a lista completa:

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital), apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Documentos não aceitos

O edital do concurso lista uma série de documentos que não serão aceitos. Ou seja, caso o candidato apresente somente um deles, não poderá participar do certame. Confira a lista:

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Título de Eleitor;

Carteira de motorista sem foto;

Carteiras de estudante;

Carteiras funcionais sem valor de identidade;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena;

Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;

Cópias do documento de identidade, ainda que autenticadas, ou protocolo de documento de identidade.

Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório, os responsáveis pelo concurso recomendam que os candidatos levem o cartão de confirmação de inscrição no dia das provas. O documento traz, além de outras informações, número de inscrição, data, hora e local da prova.

O cartão também pode registrar, se for o caso, que o candidato terá direito a atendimento especializado.