Estados aprovam aumento de alíquota do ICMS sobre os combustíveis Cobrança aumentará em quase 10 centavos, passando dos atuais R$ 1,3721 para R$ 1,47 por litro da gasolina a partir de fevereiro Economia|Do R7 04/11/2024 - 12h01 (Atualizado em 04/11/2024 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Posto de gasolina na zona oeste de São Paulo ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.06.2024

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários estaduais de Fazenda, aprovou uma nova rodada de elevações nas alíquotas do ICMS sobre combustíveis a partir de 1º de fevereiro de 2025.

No caso da gasolina e do etanol, a cobrança aumentará em quase 10 centavos, passando dos atuais R$ 1,3721 para R$ 1,47 por litro - um acréscimo de 7,14%. Até janeiro deste ano, o imposto era de R$ 1,22 por litro.

Já para diesel e biodiesel, a alíquota do imposto estadual subirá de R$ 1,0635 para R$ 1,12 por litro, um aumento de 5,31%. Até janeiro de 2024, valia uma alíquota de R$ 0,9456.

No caso do gás de cozinha, porém, o Confaz aprovou uma pequena redução 1,69% na alíquota, com a cobrança passando de R$ 1,4139 para R$ 1,39 por kg a partir de fevereiro. Até janeiro deste ano o ICMS era de R$ 1,2571.