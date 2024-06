EUA vendem 223,9 mil t de trigo da safra 2024/25, revela USDA

Alto contraste

A+

A-

São Paulo, 13 - Na semana que terminou em 6 de junho, exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 223,9 mil toneladas de trigo da safra 2024/25, que começou em 1º de junho, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 13, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores na semana foram México (79,6 mil t), Filipinas (54,9 mil t), República Dominicana (43,7 mil t), Japão (32,1 mil t) e Brasil (30 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (84,6 mil t), Barbados (1,1 mil t) e Taiwan (200 t). O USDA informou que um total de 115,3 mil toneladas de vendas foram transferidas do ano de comercialização de 2023/2024, que terminou em 31 de maio. Além disso, a agência relatou vendas líquidas totais de 21,6 mil toneladas para o México em 2025/2026. Analistas projetavam vendas de 250 mil toneladas até 600 mil toneladas vendidas. Os embarques até 31 de maio somaram 7,4 mil toneladas, elevando as exportações acumuladas para 18,53 milhões de toneladas, aumento de 4% em relação ao total do ano anterior de 17,759 milhões de toneladas. Os principais destinos do período foram República Dominicana (5,5 mil t) e Canadá (1,9 mil t). Já as exportações a partir de 1º de junho foram de 260,5 mil t, para Filipinas (74,9 mil t), Indonésia (57,1 mil t), México (28,9 mil t), Nigéria (27,5 mil t) e Taiwan (26,2 mil t).