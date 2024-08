Ex-CEO da Americanas ganha habeas corpus e responderá processo em liberdade Miguel Gutierrez, que não pode sair da Espanha, é acusado de participação direta em fraude de mais de R$ 20 bilhões Economia|Do R7 22/08/2024 - 13h27 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h37 ) ‌



Miguel Gutierrez, o ex-CEO da Americanas Reprodução/Record

Miguel Gutierrez, ex-CEO da Lojas Americanas, teve um habeas corpus concedido na última terça-feira (20) pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele é investigado, junto com outros ex-executivos, na Operação Disclosure, da Polícia Federal, que investiga a fraude contábil bilionária da rede de comércio. Assim, Gutierrez poderá responder ao processo em liberdade.

O ex-CEO da Americanas, que vive em Madrid, na Espanha, chegou a ser preso em junho deste ano mas foi liberado no dia seguinte. Ele não pode deixar o país. Gutierrez teve seu nome incluso na lista de Difusão Vermelha da Interpol por ter sido considerado foragido. A decisão atual do TRF2 diz que Gutierrez não é e não foi um fugitivo da Justiça brasileira “visto que saiu do país quando não vigorava qualquer medida judicial que o impedisse”.

Guitierrez é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de articular esquema de fraude na contabilidade da empresa. Segundo as investigações, o ex-CEO e outros colegas, inflaram os números da Americanas, o que rendeu a estes executivos bonificações vultosas, além de valorizar as ações da rede de comércio varejista.

As investigações apontam que ex-membros da diretoria da rede venderam R$ 287 milhões em ações antes que fosse anunciado, em janeiro do ano passado, o rombo de R$ 25,3 bilhões no balanço da empresa devido a “inconsistências contábeis”. A descoberta levou ao enquadramento dos ex-executivos por crime de uso de informações privilegiadas, além de outros delitos sob suspeita na Operação Disclosure.