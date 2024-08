Febraban diz que Galípolo tem plenas condições de assumir BC Diretor de política monetária foi indicado nesta tarde pelo presidente Lula para comandar o Banco Central a partir de janeiro Economia|Do Estadão Conteúdo 28/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Galípolo e Haddad durante anúncio da indicação WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.08.2024

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que Gabriel Galípolo tem plenas condições de assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025. “Caso venha a ter o seu nome aprovado pelo Senado Federal, vejo a indicação de Galípolo com muita tranquilidade e otimismo”, afirmou. “Vejo que o Galípolo teve um importante aprendizado nessa passagem prévia pelo BC”.

“O fato de Galípolo já fazer parte da Diretoria do BC há mais de um ano, participando de todas as discussões e decisões sobre política monetária, deu a ele plenas condições para assumir a presidência da autoridade monetária”, afirmou Sidney. “Além dos atributos que possui como economista, Galípolo agregou toda essa vivência, especialmente num período que foi muito rico em debates intensos sobre a condução da política monetária”, acrescentou.

Na avaliação do presidente da Febraban, o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem demonstrado em posicionamentos públicos que tem comprometimento com a condução da política monetária na “essência” de um BC independente, como a manutenção da estabilidade da moeda.