Fed muda avaliação sobre progresso na inflação de 'falta de' para 'modesto', em comunicado

Alto contraste

A+

A-

O comunicado desta quarta-feira, 12, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) traz mudanças bastante modestas em relação ao anterior, de 1º de maio. Na comparação entre os dois documentos, destaca-se apenas a alteração no primeiro parágrafo do que era uma menção à "falta" de mais progressos rumo à meta de inflação de 2% para um "modesto" progresso nessa frente. Além disso, o comunicado desta quarta teve cortado um parágrafo pelo qual o Fed anunciava que começaria em junho a desacelerar o ritmo do recuo de seu balanço, entre outros detalhes sobre esse ajuste nas suas operações anunciados no início de maio. Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano. A decisão foi unânime e está em linha com as expectativas do mercado financeiro. Balanço de treasuries, títulos de agência e títulos de hipoteca O Fomc informou também que seguirá reduzindo o balanço de treasuries, títulos de agência e títulos de hipoteca. "O Comitê está fortemente comprometido em levar a inflação de volta ao seu objetivo de 2%", ressalta o comunicado. O comitê manteve a faixa-alvo para a taxa de fundos e vai avaliar "cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos" para qualquer ajuste. "O Comitê não espera que seja apropriado reduzir a faixa-alvo até ter maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%", diz o comunicado.