Feira de estágio terá orientação e capacitação, dos dias 12 a 14, em São Paulo Inscrições estão abertas no site da Expo CIEE 2024, que será presencial e gratuita, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte Economia|Do R7 02/09/2024 - 16h48 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h48 ) ‌



Feira é considerada a maior da América Latinar Divulgação/CIEE

A Expo CIEE 2024 será realizada entre os dias 12 e 14 de setembro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. A feira de estágios é gratuita, mas é preciso fazer a inscrição pelo site https://www.expociee.com.br/.

Depois de quatro anos no modelo remoto, o evento terá formato presencial. As caravanas têm área de inscrição exclusiva na página https://www.expociee.com.br/inscricao-de-caravana/ e o cadastramento acontece até o dia 6 de setembro. No espaço, os responsáveis podem conferir as regras da modalidade e o passo a passo para a entrada dos grupos.

Considerada a maior feira de estágio da América Latina, a Expo CIEE 2024 vai oferecer uma imersão no futuro do mundo do trabalho, com entretenimento, capacitação e orientação acadêmica e profissional. Entre os serviços estão o espaço de “Vocação Profissional”, a “Oficina de Currículo” e “Simulação de Entrevistas de Emprego”.

O Palco Principal promoverá 18 horas de conteúdo. Ao marcarem presença, os visitantes ganharão certificado de horas complementares.

‌



Para Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, o retorno ao formato presencial é uma resposta às demandas dos visitantes. “A Expo CIEE se transformou em um evento aguardado pelos jovens que desejam ingressar no mundo do trabalho, pois possibilita em um só ambiente o contato com nossos especialistas, oportunidades, instituições de ensino e entretenimento”, afirma.

A feira é focada na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem, que ocorre desde 1997, na cidade de São Paulo.

‌



O evento pretende promover em único ambiente um encontro entre empresas e instituições de ensino, que visam a juventude brasileira como o futuro do país, proporcionando a troca de informações que direcionam e ampliam a visão dos jovens acerca da formação e do crescimento profissional, além de promover entretenimento gratuito ao público.

Informações sobre a Expo CIEE: https://www.expociee.com.br/