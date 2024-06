Economia |Do R7

FGV: batata-inglesa e leite lideram pressões sobre inflação ao consumidor no IGP-10 de junho Os aumentos de 26,29% na batata-inglesa e de 7,14% no leite longa vida lideraram o ranking de pressões sobre a inflação ao consumidor...

Alto contraste

A+

A-

Os aumentos de 26,29% na batata-inglesa e de 7,14% no leite longa vida lideraram o ranking de pressões sobre a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de junho, informou nesta segunda-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) acelerou a alta de 0,39% em maio para 0,54% em junho. Quatro das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Alimentação (de 0,53% em maio para 0,97% em junho), Educação, Leitura e Recreação (de -0,51% para 0,22%), Habitação (de 0,26% para 0,52%) e Despesas Diversas (de 0,16% para 0,35%). As principais contribuições partiram dos itens laticínios (de 0,67% para 2,73%), passagem aérea (de -3,71% para 1,85%), taxa de água e esgoto residencial (de 0,07% para 2,35%) e cigarros (de 0,45% para 1,20%). Na direção oposta, as taxas foram mais baixas nos grupos Transportes (de 0,64% para 0,37%), Comunicação (de 0,57% para 0,26%), Vestuário (de -0,02% para -0,20%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,78% para 0,75%), sob influência dos itens gasolina (de 1,44% para 0,79%), tarifa de telefone móvel (de 1,90% para 0,28%), roupas (de 0,09% para -0,43%) e medicamentos em geral (de 2,66% para 0,06%).