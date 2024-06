Fitch eleva previsão para crescimento do PIB da China em 2024, de 4,5% para 4,8% A Fitch aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2024, de 4,5% a 4,8%. Em relatório sobre...

A Fitch aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2024, de 4,5% a 4,8%. Em relatório sobre economia global divulgado nesta segunda-feira, 17, a agência explica que a economia chinesa ainda enfrenta pressão da crise no mercado imobiliário local, mas deve ser apoiada por medidas de estímulo do governo e o cenário de melhor de exportações. O tombo das vendas de residência ainda segue em ritmo forte no país asiático, em um movimento que prejudica a confiança do consumidor, de acordo com a Fitch. A agência prevê que o valor das vendas de novas casas cairá entre 15% e 20% este ano. Ainda assim, a agência explica que a resiliência da demanda externa tem ajudado a mitigar os efeitos dessas turbulências na atividade. Ao mesmo tempo, o déficit fiscal avança a 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB), o que sugere maior apoio de autoridades. Neste quadro, a Fitch espera que o PIB chinês cresça 4,5% tanto em 2025 quanto em 2026.