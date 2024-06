Fitch eleva projeção para crescimento do PIB global em 2024, de 2,4% para 2,6%

Economia |Do R7

A Fitch Ratings elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, de 2,4% a 2,6%. Segundo a agência, a revisão reflete a maior confiança na recuperação da Europa, a melhora nas exportações chinesas e o bom desempenho das demais economias emergentes. A agência, no entanto, projeta que a expansão da atividade mundial terá desaceleração para 2,4% tanto em 2025 quanto em 2026. "Estas previsões pintam um quadro de uma economia global muito mais estável em meados da década em comparação com a volatilidade entre 2020 e 2023", diz a Fitch, em relatório divulgado nesta segunda-feira, 17.