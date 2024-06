Fórum de Integração Brasil Europa discute cenários atuais de investimentos e tributação

Alto contraste

Evento também discute o desenvolvimento sustentável (José Cruz/Agência Brasil)

O FIBE (Fórum de Integração Brasil Europa) promove a partir desta segunda-feira (24) um workshop para discutir o cenário atual de investimentos e mudanças no setor tributário de diversos países, incluindo o Brasil. A influência da era digital será um dos pontos com mais detalhes durante os encontros, além da análise de cenários sul-americanos e europeus. O evento acontece no Centro Cultural e Científico de Macau, em Lisboa.

A programação será feita em dois dias, que contam com programações em dois enfoques diferentes: um dedicado aos indivíduos, na segunda, e outro para os negócios, em 25 junho. “Em cada um desses dias, primeiro, serão abordados aspectos conceituais e das experiências internacionais mais recentes e próximas, sobretudo com convidados europeus, e, depois, serão comentados os possíveis impactos e lições para o caso brasileiro.”

Entre as palestras programadas, estão a análise do “Cenário Econômico Mundial dos Investimentos”, “Novos padrões para financiar investimentos público e privados”, e “Transição climática e investimentos para prevenção de riscos e reconstrução.”

“A era digital permite conhecer mais rápido e detalhadamente as condições disponíveis em diferentes regiões e países, inclusive suas eventuais mudanças, e com isso se pode mais e melhor comparar e, o principal, decidir com mais afinco”, afirmam os elaboradores do projeto.

Participações confirmadas

Entre as participações confirmadas, estão a do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, da procuradora da Fazenda Nacional, Nubia Castilhos, além de pesquisadores e autoridades da área.