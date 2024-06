G7: Buscamos cooperação para conseguir benefícios e lidar com riscos de IA

Alto contraste

A+

A-

O comunicado do G7 divulgado nesta sexta-feira, 14, afirma que a inteligência artificial "pode ter um papel crucial na promoção do processo e do desenvolvimento em nossas sociedades". Os países do grupo dizem que pretendem promover uma IA "segura e digna de crédito", em busca de uma transformação digital inclusiva e centrada no ser humano, que possa apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, maximizar benefícios e gerenciar riscos, "em linha com nossos valores democráticos compartilhados e o respeito pelos direitos humanos". O G7 diz reconhecer a necessidade de abordagens para governança em IA que fomentem a inclusão, para ajudar a aproveitar o potencial dessa tecnologia, com respeito aos direitos humanos e buscando-se evitar a fragmentação da governança. Os países pretendem avançar a partir de resultados do AI Seoul Summit e lembram que haverá outros eventos nessa frente, como um da Organização das Nações Unidas sobre o futuro da IA, em 2025. O G7 diz que pretende garantir uma IA que permita aumento da produtividade, empregos de qualidade e trabalho decente, dê mais poder aos trabalhadores, fortaleça a inclusão e as oportunidades iguais no mundo do trabalho, além de permitir políticas ativas no mercado de trabalho, fomentando o diálogo e a transparência com organizações de trabalhadores. Com essas metas, os países do grupo lançarão um plano de ação sobre como usar a IA no mundo do trabalho, diz a nota.