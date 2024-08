‘Galípolo vai trabalhar com autonomia’, diz Lula sobre indicação à presidência do BC Economia|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 09h09 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h26 ) ‌



Galípolo é próximo ao presidente e o ministro da Fazenda Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (30) que o economista Gabriel Galípolo vai trabalhar com autonomia à frente do Banco Central. O petista indicou Galípolo, atual diretor de Política Monetária do banco, para substituir Roberto Campos Neto na presidência, cujo mandato termina em 31 de dezembro deste ano. Lula aproveitou para elogiar o trabalho de Galípolo e reforçar as críticas a Campos Neto. O presidente afirmou, ainda, ser contra mandato para o condutor do Banco Central.

“[Galípolo] tem o perfil de uma pessoa competentíssima e um brasileiro que gosta do Brasil, é um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar gênio. Ele vai trabalhar com autonomia, até porque ele vai ter mandato. Isso dá a ele o direito de fazer as coisas corretas, e não precisa trocar presidente do Banco Central se ele estiver fazendo a coisa correta”, declarou em entrevista em uma rádio paraibana.

O economista vem atuando na direção de Política Monetária do BC, após ocupar o cargo de número 2 do Ministério da Fazenda. Ele trabalhou no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e no Banco Fator. Também já chefiou as secretarias de Economia e de Transportes no governo estadual de São Paulo.

“A indicação ainda depende da aprovação do Senado. Então, por respeito vou ser breve, mas dizer que na mesma magnitude, é uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva,” disse Galípolo em comunicado à imprensa.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que a partir de agora o governo vai avaliar os três nomes que vão para a diretoria até o fim do ano. “Oportunamente devemos tomar decisão junto ao presidente [Lula] de indicar os outros três diretores. Sabatina é atribuição do Senado, o presidente chegou a discutir com Pacheco [presidente do Senado], isso cabe ao Senado marcar e decidir. A casa tem seu ritmo, afazeres vai julgar o melhor momento da sabatina.

Mercado

A indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não surpreendeu, porque o nome do economista já era cotado para o cargo. Próximo ao presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo teve sua indicação bem-recebida. Mas a dúvida é como ele se sairá nas questões que envolvem necessidade de aumento de juros. Veja a seguir repercussão do mercado financeiro.

Para Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital:

“Desde meados do ano passado, seu nome já estava vinculado ao Copom, e as preocupações iniciais sobre uma possível influência política petista foram sendo gradualmente dissipadas. Em primeiro lugar, Galípolo demonstrou uma postura consistente com o mandato da instituição, adotando uma abordagem firme na condução da política monetária, especialmente quando as expectativas de mercado se desestabilizaram.

‌



Em segundo lugar, seus discursos e atitudes têm sido muito semelhantes aos dos outros membros do Copom, incluindo aqueles indicados pelo governo anterior, o que evidencia a prevalência do critério técnico nas decisões de política monetária entre os indicados pelo novo governo.”

Para Evandro Buccini, sócio e eiretor de gestão de crédito e multimercado da Rio Bravo Investimentos:

