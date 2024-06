GameStop levanta US$ 2,14 bilhões em meio a rali de 'ações meme' A GameStop, varejista de videogames, informou ter levantado US$ 2,14 bilhões com um programa de venda de ações, aproveitando o rali...

A GameStop, varejista de videogames, informou ter levantado US$ 2,14 bilhões com um programa de venda de ações, aproveitando o rali das chamadas "ações meme". Os preços da ação meme da GameStop tiveram salto após o investidor Keith Gill, também conhecido como Roaring Kitty, adotar uma posição otimista sobre a empresa em uma série de postagens em redes sociais e uma transmissão ao vivo. Ações meme são empresas que ganharam popularidade entre os investidores de varejo por meio das redes sociais. Suas avaliações não são definidas por atributos financeiros tradicionais, como lucros ou crescimento de vendas, mas estão sendo impulsionadas pela atenção nas redes sociais. As ações da GameStop têm sofrido fortes oscilações nos últimos dias. Nesta quarta-feira, os papéis da companhia caíam cerca de 6% pela manhã, após terem saltado mais de 20% na terça-feira. As ações da empresa declinaram 23% no último ano, mas tiveram ganhos de 74% neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.