Gastos de brasileiros no exterior ficam estáveis no primeiro semestre do ano Turistas brasileiros desembolsaram US$ 7,02 bilhões, o equivalente a R$ 39,7 bilhões, fora do país entre janeiro e junho Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 25/07/2024 - 10h56 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Brasileiros gastaram R$ 39,7 bilhões no exterior entre janeiro e junho Rovena Rosa/Agência Brasil

Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram US$ 7,02 bilhões (o equivalente a R$ 39,7 bilhões) no primeiro semestre do ano. O resultado ficou estável, pouco abaixo dos US$ 7,08 bilhões (R$ 40 bilhões) registrados no mesmo período do ano passado. Os dados constam das Estatísticas do Setor Externo, divulgadas pelo Banco Central nesta quinta-feira (25).

Em junho, os viajantes brasileiros desembolsaram US$ 1,24 bilhão (R$ 7 bilhões) em outros países, o maior valor desde janeiro. Para efeito de comparação, em junho do ano passado, os turistas brasileiros gastaram US$ 1,41 (R$ 7,99 bilhões).

Em comparação com o mês imediatamente anterior, os gastos aumentaram, mas pouco. Em maio, os brasileiros desembolsaram US$ 1,23 bilhão (R$ 6,9 bilhões).

Durante a pandemia, em junho de 2020 e 2021, os turistas gastaram US$ 239,2 milhões (R$ 1,35 bilhão) e US$ 448,7 milhões (R$ 2,53 bilhões) no exterior, respectivamente.

Publicidade

O saldo das viagens — diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil — ficou negativo em US$ 740 milhões (R$ 4,18 bilhões) em junho. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro.

Em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram quase 20% em relação ao ano imediatamente anterior, totalizando US$ 14,5 bilhões, o equivalente a R$ 72,1 bilhões na cotação da época. Hoje, com a alta do dólar, o valor equivaleria a R$ 82 bilhões.

Publicidade

Gastos dos estrangeiros

Na contramão, os estrangeiros desembolsaram US$ 500,3 milhões (R$ 2,83 bilhões) em solo nacional em junho, uma diminuição em relação a maio, quando esses gastos foram de US$ 522,9 milhões (R$ 2,84 bilhões, na cotação do mês passado). O valor de junho é o menor desde abril de 2023.

Para efeito de comparação, os estrangeiros também gastaram menos no Brasil do que em junho do ano passado, quando as despesas no país foram de US$ 508 milhões (R$ 2,87 bilhões).