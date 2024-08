Geração Z x Baby Boomer: o desafio dos jovens num mercado com aposentadoria tardia Nos Estados Unidos, pessoas de 70 anos estão adiando a saída do mercado de trabalho, o que diminui as perspectivas profissionais das gerações seguintes Economia|Do Estadão Conteúdo 27/08/2024 - 20h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h49 ) ‌



Jovens trabalhadores demoram mais a ser promovidos Rawpixel.com (Domínio Público)

Por Aden Barton, do The Washington Post - Paul McCartney e Al Pacino não são os únicos octogenários que não têm intenção de se aposentar. Os trabalhadores mais velhos estão adiando cada vez mais a aposentadoria, muitas vezes porque simplesmente não querem se demitir. Como resultado, a força de trabalho dos EUA está agora repleta de cinco gerações - desde a geração silenciosa até a Geração Z.

Há benefícios em ter tantos trabalhadores experientes ainda ativos, mas para os mais jovens, isso pode ser um grande obstáculo. A escada da carreira ficou lotada no topo, e isso diminui as perspectivas profissionais para aqueles que estão em todos os degraus abaixo. Os jovens trabalhadores têm mais dificuldade de iniciar suas carreiras e de serem promovidos. O congestionamento demográfico também prejudica a coesão social ao deixar os grupos mais jovens para trás, segundo os economistas Gabriele Guaitoli e Roberto Pancrazi, que estudam o assunto.

Durante a maior parte da história, o “plano de aposentadoria” de um trabalhador era simples: a morte. Isso começou a mudar no século XX, quando a crescente riqueza americana e a criação da Previdência Social permitiram que os trabalhadores deixassem a força de trabalho mais cedo.

No entanto, a partir da década de 1990, a tendência se inverteu. A idade em que os americanos podiam acessar seus pagamentos integrais do Seguro Social foi aumentada para 67 anos na década de 1980, e muitas empresas pararam de oferecer planos de pensão. Muitas vezes, os trabalhadores tiveram de permanecer em seus empregos por mais tempo para conseguir pagar as contas. Mas muitos também o fizeram voluntariamente. A expectativa de vida mais longa e as condições de trabalho mais fáceis tornaram essa opção mais atraente.

Em 1990, cerca de 10% da força de trabalho era composta por trabalhadores com mais de 55 anos. Atualmente, essa parcela é de cerca de 23% e espera-se que permaneça assim na próxima década.

Diferença de renda

Um sinal claro da mudança na população da força de trabalho é a crescente diferença de renda entre os trabalhadores mais jovens e os mais velhos. Os economistas Nicola Bianchi e Matteo Paradisi descobriram que a culpa não é da desigualdade de renda nem das mudanças nos tipos de emprego. Em vez disso, isso tem a ver quase que inteiramente com o impasse geracional.

Como os trabalhadores mais velhos permanecem em seus empregos por mais tempo, os mais jovens começam em cargos com salários comparativamente mais baixos e sobem de cargo mais lentamente. Muitas vezes, eles precisam esperar décadas para serem promovidos. No meio acadêmico, por exemplo, os jovens profissionais agora passam anos em bolsas de estudo e programas de pós-doutorado aguardando a abertura de vagas para professores.

Embora seja esperado que os trabalhadores mais velhos ganhem mais, dada a sua experiência, a diferença de idade na remuneração aumentou significativamente desde 2000. Os Estados Unidos têm o maior grau de desigualdade de idade, mas todos os países ricos já vivenciaram esse fenômeno. (Os países mais pobres, cujas populações tendem a ser mais jovens, viram a desigualdade intergeracional diminuir).

Como os trabalhadores mais jovens esperam pelos ganhos mais altos decorrentes da progressão na carreira, muitos temem nunca poder comprar uma casa ou ter filhos.

Isso também cria problemas para as empresas. Quando seus funcionários mais jovens atingirem a idade de liderança, eles terão passado menos tempo do que seus antecessores gerenciando outras pessoas.

Ninguém quer forçar os trabalhadores mais velhos a sair do emprego. (Todas as gerações gostam de filmes do Al Pacino.) Mas é preciso encontrar um equilíbrio melhor entre manter os trabalhadores mais velhos e estimular os mais jovens. Isso não será fácil, mas aqui estão algumas maneiras de começar.

A primeira é incentivar mais startups. Nas novas empresas, os trabalhadores mais jovens ascendem com relativa rapidez a cargos de liderança. Basta olhar para os CEOs do Vale do Silício. Nesse aspecto, o recente boom pós-pandemia de americanos abrindo empresas é animador. Não há muitas alavancas que os formuladores de políticas possam acionar para incentivar mais empresas iniciantes, mas seria útil facilitar a obtenção de empréstimos para pequenas empresas e reduzir ainda mais as barreiras regulatórias.

As empresas também podem agir, permitindo que os funcionários mais jovens assumam mais responsabilidades, mesmo que seus colegas mais velhos permaneçam no emprego. Isso significa criar mais níveis para os jovens avançarem - como a profissão de advogado faz agora com suas faixas de associado - e transferir talentos seniores para funções de orientação e treinamento.

O impasse entre as gerações no local de trabalho provavelmente veio para ficar. Há dinheiro a ser ganho pelas empresas e países que descobrirem como manter os trabalhadores mais velhos envolvidos sem excluir os jovens talentos. Para os recém-formados que estão entrando no mercado de trabalho, todas as soluções serão bem-vindas.