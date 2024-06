Google lança ferramenta para apagar dados pessoais de usuários da sua busca

Alto contraste

O Google anunciou na segunda-feira, 11, que a ferramenta Privacidade nos resultados sobre você está disponível no Brasil. O recurso, que foi lançado inicialmente ano passado nos EUA, facilita a localização e exclusão dos resultados que contenham informações privadas dos usuários como endereço, número de telefone e e-mail da busca do Google. A partir de agora, a empresa vai enviar notificações sempre que os dados pessoais aparecerem no buscador. Além disso, neste ano o Brasil será um dos primeiros países a ter a ferramenta ampliada para documentos oficiais de identificação como CPF, carteira de habilitação e passaporte. Em comunicado divulgado à imprensa, o Google explicou que a remoção das informações do buscador não as exclui da internet, pois as informações ainda poderão ser acessadas diretamente no site que as disponibilizou e por meio de outros mecanismos de pesquisa. No entanto, a empresa orienta que os usuários entrem em contato diretamente com as páginas da Web para solicitar a exclusão das informações. É possível localizar os dados sobre o proprietário do site através do WHOIS ("QUEMÉ", no inglês), basta digitar WHOIS www.example.com na busca do Google e verificar o contato administrativo. Saiba como retirar seus dados da busca do Google Para solicitar a remoção dos dados, o usuário precisa entrar no aplicativo do Google, clicar na foto de perfil e selecionar Privacidade nos resultados sobre você. Depois a ferramenta solicita o preenchimento do nome completo, endereço, número de telefone e e-mail. O Google disponibiliza duas opções para notificar sobre o resultado da busca: e-mail ou notificação push. Após receber a notificação o usuário pode verificar as informações reunidas e solicitar a exclusão na sessão Resultados encontrados. E pode verificar o status de todos os pedidos na opção Solicitações de remoção, que podem ser classificadas como: em andamento, aprovado, negado, alterações desfeitas e todos os pedidos. Confira o passo a passo: 1 - No computador acesse goo.gle/resultsaboutyou, nos dispositivos móveis, abra o aplicativo Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, selecione Privacidade nos resultados sobre você; 2 - Adicione seus dados de contato e aguarde a verificação; 3 - Quando receber a notificação, a ferramenta mostrará uma lista de resultados da Busca do Google que contém suas informações pessoais. Você pode ver o título, e a fonte de cada resultado e abrir a página na web; 4 - Para solicitar a remoção de resultados indesejados clique nos três pontos ao lado do resultado e selecione Remover. O Google analisará sua solicitação e a removerá dos resultados da pesquisa se atender aos critérios de remoção.