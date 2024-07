Google Trends: crescem buscas sobre o ‘Enem dos Concursos’

Economia |Do R7

Agência Brasil

As buscas sobre o CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como Enem dos Concursos, estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares pesquisados na internet.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviço Público, Esther Dweck, informou nesta quinta-feira (4) que o CNU vai ser aplicado em 18 de agosto em todo o país. O resultado final será divulgado em 21 de novembro, com convocação marcada para janeiro de 2025.

Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 5 de maio, mas foram adiadas para 18 de agosto em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.