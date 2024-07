Governo detalha congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento Decreto publicado na noite desta terça detalha quais pastas serão atingidas pelo bloqueio Economia|Do R7 30/07/2024 - 23h20 (Atualizado em 30/07/2024 - 23h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Washington Costa/MF

O governo federal detalhou quais vão ser as pastas atingidas pelo congelamento de R$ 15 bilhões nas despesas desse ano. Em decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira (30), bloqueia R$ 11,2 bilhões em despesas nos ministérios e contingencia R$ 3,8 bilhões. A contenção afeta os órgãos de maneira geral, mas as pastas mais atingidas são Saúde e Cidades.

O anúncio do contingenciamento tinha sido feito no início do mês. O corte é necessário para seguir o arcabouço fiscal. De acordo com o governo, a distribuição por órgão teve como diretrizes a preservação das regras de aplicação de recursos na Saúde e na Educação, seguindo os mínimos constitucionais, a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024.

O corte também atingiu parte as emendas parlamentares e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). No caso das emendas, foram R$ 1,1 bilhão, já do PAC, principal programa de obras do governo, foram congelados R$ 4,5 bilhões

Segundo o decreto, os órgãos terão até 6 de agosto para adotar medidas de ajustes e indicar programações e ações a serem bloqueadas.