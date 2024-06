Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,62% em maio ante alta de 0,70% em abril no IPCA O grupo Alimentação e Bebidas saiu de um aumento de 0,70% em abril para uma elevação de 0,62% em maio, dentro do Índice Nacional de...

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de um aumento de 0,70% em abril para uma elevação de 0,62% em maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,13 ponto porcentual para a taxa de 0,46% do IPCA do último mês. O custo da alimentação no domicílio subiu 0,66% em maio. As famílias pagaram mais pela batata inglesa (20,61%), cebola (7,94%), leite longa vida (5,36%) e café moído (3,42%). A batata inglesa foi o item de maior pressão sobre o IPCA do mês, uma contribuição de 0,05 ponto porcentual. Já a banana-prata, que recuou 11,74% em maio, teve o maior impacto negativo, ajudando a conter a inflação do mês em -0,03 ponto porcentual. A alimentação fora do domicílio aumentou 0,50% em maio. O lanche subiu 0,78%, enquanto a refeição fora de casa avançou 0,36%.