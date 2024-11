Haddad e Rui Costa criticam reação do mercado diante do pacote de corte de gastos Ministros argumentaram que o setor errou as projeções de crescimento e de déficit e precisa de uma releitura Economia|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 28/11/2024 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercado foi alvo de críticas por ministros do governo Lula Divulgação/Ministério da Fazenda - 28.11.2024

Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva criticaram, nesta quinta-feira (28), a reação do mercado diante da expectativa do anúncio do pacote de revisão de gastos. As medidas, explicadas pela junta econômica, têm o impacto de R$ 327 bilhões até 2030.

Integrantes da gestão federal apontam que o setor errou as projeções de crescimento e de déficit do país e precisa de uma releitura. Diante das propostas, o dólar disparou e bateu R$ 5,91 na última quarta-feira (27).

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que o governo federal tem responsabilidade com o país e com o arcabouço fiscal e criticou reação de setores da sociedade. “Ontem eu vi o mercado, que tem insistentemente lançado notícias falsas para se aproveitar de picos constantes e eventuais ganhos extraordinários desses picos. [A notícia era de que] seria antecipado para 2025. Mas essa mudança seria romper com o critério de previsibilidade. E está sendo cumprido o que foi dito na campanha eleitoral e na posse. Não tem nenhuma surpresa”, disse.

“Se alguém criou uma expectativa, não foi o presidente nem o governo... Por que alguém que ganha R$ 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Isso o mercado toma como surpresa? O que se está buscando é um país mais justo, onde todo mundo que mora no condomínio pague a taxa. Quem mora no primeiro andar, está pagando sozinho a taxa do condomínio de quem mora na cobertura com piscina”, acrescentou.

‌



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também criticou atores do mercado e afirmou que o setor também precisa de uma releitura. “Eu sei que vocês ouvem o mercado e é dever de vocês. Mas também tem que colocar em xeque as projeções que não aconteceram. As profecias não realizadas. Uma delas era do crescimento de 1,5%. O nosso crescimento é de 3,5%. Déficit era de 0,8%, o nosso déficit é de 0,25%, tirando o Rio Grande do Sul, que foi um evento que não tinha como orçar.”

“Então nós precisamos também, quando conversar com o mercado, pedir um pouco também, de fazer uma releitura. Porque nem em termos de crescimento nem de déficit o mercado acertou. Ele errou, e não é que errou pouco... Justiça social é um elemento importante e o mercado deveria considerar também. É uma coisa que fortalece o país, a economia, o desenvolvimento”, acrescentou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No mercado financeiro, os investidores operaram na expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos do governo. O dólar subiu 1,8% e terminou a última quarta-feira (27) cotado em R$ 5,91. É o maior valor nominal de fechamento da moeda americana na história do real, o que não leva em conta a inflação acumulada ao longo do tempo pela economia brasileira, que já teve outras moedas. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,73%, acima dos 127 mil pontos.

Mais cedo, o governo apresentou o pacote de revisão de gastos. Entre as novas propostas estão reajuste do salário mínimo, abono salarial, benefício de prestação continuada, mudanças no Bolsa Família, entre outros. Durante a coletiva de imprensa, Haddad confessou que, se passasse pelo comando do Ministério da Fazenda sem a reforma do consumo e da renda, “ia sair frustrado” da gestão.