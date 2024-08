Ibovespa atinge novo recorde, com indicação de Galípolo para o BC Principal índice da bolsa de valores teve valorização de 0,42%, aos 137.343,96 pontos, quebrando o recorde de segunda-feira Economia|Do Estadão Conteúdo 28/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h05 ) ‌



Vista do prédio da B3, bolsa de valores de São Paulo GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.07.2024

O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira (28), com a indicação de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central (BC), para substituir Roberto Campos Neto na presidência da instituição a partir de 2025. A principal referência da B3 terminou o dia em valorização de 0,42%, aos 137.343,96 pontos, após oscilar entre máxima a 137.002,14 pontos e mínima a 135.746,40 pontos. Esse foi o maior nível de encerramento da história do índice, quebrando o recorde observado na segunda-feira (26), então de 136.888,71 pontos.

Já o dólar teve valorização pelo terceiro dia consecutivo e fechou em alta de 0,96%, cotado a R$ 5,5555. Pela manhã, o câmbio já mostrava tendência de alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5365. À tarde, por sua vez, a moeda americana subiu para R$ 5,5429.

A indicação do novo presidente do BC foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta tarde. Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhará o nome de Galípolo ao Senado, responsável por sabatiná-lo. O ministro também informou que, agora, o governo começa a trabalhar nas indicações para os três outros diretores que precisam ser escalados.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, embora houvesse algumas especulações de que Galípolo não seria o escolhido, grande parte do mercado já esperava por isso. “Será importante observar como ele lidará com futuros ajustes nas metas de inflação e como conduzirá o ciclo de corte de juros, dado que estamos em um período de juros restritivos que eventualmente precisarão ser reduzidos”, afirma o analista.

Já na visão de Felipe Castro, sócio da Matriz Capital, o mercado espera que Galípolo se dissocie das pressões políticas e continue a conduzir a política monetária com o mesmo desprendimento de Campos Neto, que subiu juros em ano eleitoral. “O que pode mexer com o mercado são as declarações que serão dadas por ele daqui até sua posse”, ressalta.

Após a notícia sobre a indicação de Galípolo, o Ibovespa ampliou o movimento de ganhos, que já vinha sendo observado no começo da tarde, com o suporte de ações de grande peso para o índice, como Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3;PETR4). Já os papéis da Vale (VALE3) cederam, após subirem 3% na véspera com o anúncio de que Gustavo Pimenta, atual vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia, será o novo CEO da companhia a partir de 1º de janeiro de 2025. Ele substituirá Eduardo Bartolomeo no cargo.