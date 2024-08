Ibovespa fecha a 136,4 mil pontos, recorde pelo terceiro dia consecutivo Bolsa brasileira está em sequência de valorização, refletindo otimismo do mercado com empresas e a economia nacional, diz especialista Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 21/08/2024 - 18h04 ) ‌



Empresas de diferentes setores como mineração, varejo e petróleo têm alta Rovena Rosa/Agência Brasil - 15.12.2017

O índice Bovespa fechou esta quarta-feira (21) a 136.463,65 pontos. Este é o terceiro recorde consecutivo do maior indicador da Bolsa de Valores brasileira, a B3. Ele quantifica o desempenho médio das cotações das ações, sendo que cada ponto equivale a um real no portifólio teórico da bolsa. O cálculo é feito com base na performance das ações mais negociadas e representativas do mercado nacional.

Ao longo do dia, o Ibovespa chegou ao pico de 137 mil pontos, renovando também a alta histórica. Para Ricardo Teixeira, coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, ouvido pelo R7, os resultados refletem fatores do mercado externo, como a expectativa de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Entretanto, há também um otimismo com as empresas e a economia brasileira.

“A procura pela bolsa de valores sinaliza de certa forma que existe uma confiança no crescimento da economia, se não as empresas não gerariam lucro, e também uma expectativa na queda da taxa de juros, mas tudo ainda tem que se confirmar”, explicou.

Dólar