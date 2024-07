Imposto de Renda 2024: consulta ao 3º lote de restituição é destaque no Google hoje (24) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Economia|Do R7 24/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h50 ) ‌



Consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda abriu hoje (24) Edu Garcia/R7

A Receita Federal abre nesta quarta-feira (24) a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. O assunto é um dos mais buscados no Google hoje, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 10h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Consulta restituição″ são: Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “consulta ao terceiro lote do imposto de renda”, “consulta 3 lote restituição” e “data da consulta do terceiro lote de restituição”. Confira abaixo o desempenho:





Sobre o 3º lote de restituição do Imposto de Renda

