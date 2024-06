Economia |Do R7

Índice de média móvel trimestral do varejo sobe 0,7% em abril, aponta IBGE O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,7% em abril, divulgou nesta quinta-feira...

Alto contraste

A+

A-

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,7% em abril, divulgou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou redução de 0,1% em abril.