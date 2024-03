Informática será o assunto mais cobrado no concurso da Caixa, diz especialista Professor afirma que temas como moedas virtuais, inteligência artificial e marketing digital devem dominar a prova Informática será o assunto mais cobrado no concurso da Caixa, diz especialista

O concurso da Caixa está marcado para 26 de maio Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 26.10.2023

As questões sobre tecnologia serão as mais cobradas nas provas do concurso da Caixa Econômica Federal. De acordo com o professor de tecnologia da informação e especialista em mentoria para concursos públicos Deodato Neto, o assunto aparece em praticamente todas as matérias do edital. "Desde probabilidade estatística, com a parte de compliance até assuntos ligados à conformidade e segurança", enumera.

O professor acrescenta que o tema deve ser cobrado inclusive na parte de conteúdo específico, que diz respeito a conhecimentos bancários. "A gente tem muita coisa de atualidade no mercado financeiro que envolve moedas virtuais, blockchain. São coisas que sempre estão fazendo a diferença nos concursos de carreiras bancárias", destaca. "A parte de informática vem bem 'pesada' e vai cobrar muito as inovações, como, por exemplo, educação de inteligência artificial", acrescenta.

O professor afirma que, entre os outros assuntos que devem ter destaque nas provas, estão as áreas de comportamentos digitais, inteligência emocional de liderança e atendimento bancário. "Líder digital é um assunto que pode ser muito cobrado pela banca. O marketing digital, também. É importante focar bastante em tudo o que é novo", alerta.

Inclusão de pessoas com deficiência

De acordo com Deodato Neto, quando se fala em atendimento bancário, destaca-se a inclusão de pessoas com deficiência. "Inclusive a lei brasileira de pessoa com deficiência é cobrada, e o tema pode estar muito ligado à tecnologia. Como usar essas tecnologias no atendimento para a inclusão de pessoas", exemplifica.

Outro alerta do professor é que a prova específica para técnico de informação vai exigir muito do candidato. "São conceitos relacionados a praticamente tudo que envolve tecnologia, entre eles, os sistemas gerenciadores de banco de dados, função de comunicação de inteligência artificial e comportamentos digitais, por exemplo", afirma. "O candidato tem que estudar muito. E o edital não exige formação na área. Quem estudar todo esse conteúdo de TI vai ficar 'praticamente formado'", brinca.

Redação

O professor de Língua Portuguesa Fabrício Dutra afirma que os candidatos devem evitar fugir do tema proposto na prova. "O candidato tem que estar muito atento ao tema, além de bem informado. É preciso saber introduzir e desenvolver o assunto pedido", avisa.

"A forma fica em segundo plano. O candidato que cometer algum deslize ortográfico ou gramatical perde poucos pontos. No caso da Cesgranrio, as maiores atenções são em fuga do tema, uso de assuntos paralelos, falha argumentativa e falta de coesão no texto", explica o especialista.

"A dica é saber utilizar bem os recursos coesivos, como pronomes e conjunções. O candidato deve também ficar atento à articulação entre os parágrafos. Não são parágrafos independentes. Eles precisam ter uma conexão semântica e sintática. Então, um parágrafo prepara o terreno para o outro. Deve haver nexo, existir uma ligação entre eles. E a falta da coesão, de coerência e, principalmente, de capacidade argumentativa, tiram pontos do candidato", diz o professor.

Dutra comenta que o candidato deve se informar e praticar a argumentação. "Leia muito, se informe muito para, na hora da redação, saber o que escrever. Redação em concurso não é inspiração. É técnica, prática e estratégia. Ao treinar, nunca é demais fazer e refazer um texto sobre o mesmo tema até ele ficar ideal", aconselha.

O concurso da Caixa

O concurso da Caixa é organizado pela Fundação Cesgranrio. São oferecidas 2 mil vagas para técnico bancário e outras 2 mil para técnico bancário na área de tecnologia da informação, todas de nível médio e com remuneração inicial de R$ 3.762. As inscrições estão abertas até 25 de março e podem ser feitas pelo site da banca organizadora.

Há, ainda, 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho, com remuneração de R$ 11.186, e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração de R$ 14.915. O valor da inscrição é R$50 para cargos de nível técnico e R$65 para cargos de nível superior.

As provas estão marcadas para 26 de maio e cobrarão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação. Os candidatos aos cargos de técnico bancário poderão fazer as provas no polo escolhido no momento da inscrição. Já os candidatos para o cargo de técnico bancário em tecnologia da informação poderão escolher fazer a prova em uma cidade diferente do polo de escolha.

As convocações estão previstas para ocorrer a partir de agosto, quando os candidatos terão de apresentar a documentação e realizar os exames médicos. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período. Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).