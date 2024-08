Lucro líquido recorrente do BNDES cresce 94% no primeiro semestre e atinge R$ 7,2 bilhões Segundo relatório divulgado pelo banco nesta terça-feira, alta foi puxada por operações de intermediação financeira Economia|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado 13/08/2024 - 13h05 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h08 ) ‌



Patrimônio líquido do banco atingiu R$ 160 bilhões José Cruz/Agência Brasil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou lucro líquido recorrente no valor de R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 94% em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 3,7 bilhões). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (13). Segundo o banco, a alta foi concentrada em ganhos de crédito e tesouraria.

A carteira de crédito totalizou R$ 530,2 bilhões de janeiro a junho deste ano, avanço de 10,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

O patrimônio líquido do banco atingiu R$ 160 bilhões, alta de 13,8% na mesma comparação. De acordo com o BNDES, as participações societárias encerraram o primeiro semestre em R$ 82,5 bilhões, sendo metade desse valor em ações da Petrobras, seguidas de JBS e Eletrobras.

Desde janeiro de 2023, quando a nova gestão do BNDES foi empossada, até junho de 2024, o banco recebeu R$ 12,9 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio.