Mais de 55 milhões de cupons e parcelamento em 24 vezes sem juros: descubra os 3 segredos do sucesso do Mercado Pago e Mercado Livre na Black Friday Banco digital do Grupo Mercado Livre ofereceu aos clientes um mix completo de opções diferenciadas para os seus usuários pagarem suas compras no Mercado Livre no evento; conheça as estratégias avassaladoras Economia|Renato Fontes 06/12/2024 - 00h20 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h20 )

Mercado Pago distribuiu R$ 55 milhões em cupons de desconto em novembro Divulgação/Mercado Pago

A edição da Black Friday 2024 acabou oficialmente na última sexta-feira (29). E o Mercado Pago, o banco digital do Grupo Mercado Livre, revela agora as principais estratégias adotadas pela empresa para o seu sucesso em um dos maiores eventos de vendas no varejo.

Pela primeira vez na história, o Mercado Pago ofereceu um mix completo de opções diferenciadas para usuários do seu ecossistema pagarem as suas compras no Mercado Livre, oferecendo aos clientes do banco digital benefícios em cartão de crédito, linha de crédito, saldo em conta e descontos para assinatura do Meli+, em um plano totalmente integrado ao ecossistema do Mercado Livre. Detalhes da campanha abaixo.

1 - Vantagens para usuários do Mercado Livre e Mercado Pago: cupons de até R$ 350 e descontos de até 80%

Na semana mais quente de benefícios e vantagens na Black Friday, os consumidores que pagaram as compras no Mercado Livre usando cartão de crédito Mercado Pago, saldo em conta ou linha de crédito pela plataforma do Mercado Pago, tiveram acesso a cupons que variaram entre R$ 35 e R$ 350, além de descontos de 15 a 20%, conforme regras de cada campanha realizada.

De acordo com o banco digital, o ecossistema Mercado Livre e Mercado Pago distribuiu R$ 55 milhões em cupons de desconto ao longo de todo o mês de novembro, que se tornaram ainda mais atrativos ao se tornarem acumulativos às campanhas do Mercado Livre, que contou com ofertas com até 80% de desconto.

2 - Parcelamento em até 24 vezes, sem juros

Pela primeira vez, os usuários do cartão de crédito do Mercado Pago puderam parcelar as compras acima de R$ 1.500 em itens da categoria eletroeletrônicos em até 24 vezes, sem juros. Esse foi o maior parcelamento oferecido pelo Mercado Livre, garante o grupo.

3 - Assinatura grátis do Meli+ Essencial por três meses

Outra novidade do banco digital do maior e-commerce da América Latina para os usuários Mercado Livre e Mercado Pago na Black Friday de 2024 foi o acesso à assinatura grátis do programa de fidelidade Meli+ Essencial por três meses.

Já os usuários que já eram assinantes do programa, puderam contar com outros benefícios nas compras da Black Friday com frete grátis e cashback de até 5.6% em Meli Dólar.

Esses benefícios para os usuários do ecossistema Mercado Pago e Mercado Livre foram comunicadas ao longo do mês de novembro em campanha de TV e mídia online que partilharam da mesma protagonista, a Maísa, reforçando os benefícios de seu ecossistema para milhares de consumidores, aproveitando do alto alcance e engajamento da atriz e apresentadora, que soma em suas redes sociais 49 milhões de seguidores.

Para André Chaves, vice-presidente sênior do Mercado Pago e responsável pela operação no Brasil, a Black Friday deste ano foi uma data importante para engajar os usuários dentro e fora do marketplace.

“Reforçamos a nossa estratégia de ser a principal conta digital do cliente. Temos um cartão de crédito cada vez melhor e vemos nossos usuários elegendo nossa marca como primeira escolha para compras dentro e fora do ecossistema. Na semana da Black Friday 2024, o número de clientes utilizando produtos de crédito do Mercado Pago cresceu 71% em relação ao mesmo período do ano passado”, explica o executivo.