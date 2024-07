Mandioca, café, arroz, feijão e outros alimentos devem perder área plantada até 2031 Redução do plantio pode ser compensada por ganhos de produtividade, indica estudo do Ipea

Café deve perder 196 mil hectares de área plantada até 2031 Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo - 07.07.2019

Alimentos comuns ao dia a dia do brasileiro — como mandioca, café, arroz, laranja e feijão — devem perder área plantada até 2031. A informação consta no estudo “Saldo agropecuário brasileiro de 1989 a 2022: mudança de perfil e cenário global” publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). De acordo com o documento, essas lavouras são classificadas como “potenciais importações” brasileiras para os próximos anos.

A análise se pauta na Projeções do Agronegócio lançadas pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). As maiores quedas são no plantio de arroz e de feijão, que devem perder cerca de um milhão de hectares em área plantada cada. Em seguida estão as lavouras de mandioca, com uma redução de 222 mil hectares (ha) de lavoura; café, -194 mil ha; laranja, -116 mil ha; cacau, - 35 mil ha; batata inglesa, -24 mil ha; banana, -18 mil há; maçã, -2 mil há; mamão, -1 mil ha.

O estudo do Ipea indica que essas perdas podem ser compensadas por ganhos de produtividade, “ao menos em parte”. O texto ressalta também que “porque os mercados mundiais de mandioca e de feijão, por exemplo, são comparativamente pequenos”, o que deve conter a necessidade de importação brasileira para esses itens específicos.

Commodities agrícolas com maior potencial de exportação estão associadas ao aumento da área plantada

Na outra ponta, algodão e grãos, como soja e milho de segunda safra, terão forte aumento da área plantada. Esses produtos, junto as carnes, também estão associados ao potencial de exportação e desenvolvimento econômico global. Manga e outras frutas aparecem ainda com uma projeção positiva, tanto na produção nacional como no mercado comprador de outros países.

São consideradas commodities agrícolas todas as mercadorias produzidas pelo setor e que tenham alto valor no mercado internacional, além de serem negociadas nas bolsas de valores ao redor do mundo. A pesquisa do Ipea destaca a importância destes produtos para a balança comercial brasileira, indicando, inclusive que o agronegócio foi o único setor superavitário no país nos últimos 15 anos.