Confira as alterações nas regras e cronograma do edital do ‘Enem dos concursos’ Entre as mudanças da prova, que será aplicada em agosto, está a possibilidade de devolução do valor pago na taxa de inscrição

Prova será aplicada em 18 de agosto Divulgação/ Agência Brasil

Adiado para 18 de agosto, o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) terá um novo cronograma e ajustes no edital. Entre as principais mudanças está a possibilidade de devolução do valor pago na taxa de inscrição, mudança do local da prova para candidatos do Rio Grande do Sul e as regras para aplicação da prova, em caso de situações logísticas excepcionais e imprevisíveis em diferentes regiões do país.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, o cartão de confirmação com os detalhes sobre os locais de prova será divulgado no dia 7 de agosto. Os resultados vão sair até 21 de novembro e a convocação deve ter início em janeiro de 2025.

Com mais de 2,1 milhões de candidatos, o chamado “Enem dos concursos” vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O concurso será dividido em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e um de nível médio. Os candidatos do nível superior podem concorrer a diversas vagas, desde que sejam do mesmo bloco.

Confira as alterações:

Mudança nos locais de prova

Candidatos do Rio Grande do Sul, que optaram por fazer as provas em outros estados, ou aqueles residentes em outras localidades, mas que haviam escolhido fazer as provas no estado, poderão escolher um novo local para realização do concurso. A solicitação de alteração deverá ser feita na Área do Candidato, mesmo site da inscrição, entre os dias 5 e 7 de julho. O ministério informou que a solicitação para mudança está disponível apenas para esses casos específicos, os demais candidatos não poderão solicitar mudança no local de prova.

Devolução da taxa de inscrição

Também entre os dias 5 e 7 de julho, candidatos que decidiram não realizar as provas e querem solicitar a devolução da taxa de inscrição poderão fazer o pedido na Área do Candidato. Ao solicitar a devolução do seu valor pago pela taxa de inscrição, será necessário informar os dados do banco, agência e conta corrente, sendo obrigatório ser o único titular da conta corrente indicada. De acordo com a pasta, o valor será depositado na conta do candidato após a data de aplicação do concurso.

Novo cronograma

O edital também apresentou um novo cronograma para o CPNU. Os cartões de confirmação estarão disponíveis a partir de 7 de agosto e os cadernos de prova, no dia 18 de agosto, após às 21h.

No dia 20 de agosto, será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas. O resultado do CNPU vai ser divulgado em 21 de novembro e, no dia seguinte, os aprovados serão convocados.

Aplicação extraordinária

Conforme o novo edital, também foram incluídos novos critérios para a aplicação de um concurso extraordinário, o que só ocorrerá nos casos em que os locais de prova sofrerem com situações logísticas excepcionais e imprevisíveis, que dificultem a aplicação do certame. O número de candidatos inscritos nesse determinado local precisa corresponder à quantidade de candidatos inscritos no estado da Federação com o menor número de inscritos do país para garantir uma aplicação extraordinária. No caso da edição do CNPU 2024, esse quantitativo é de 10.722 candidatos.

Outros critérios:

• Os candidatos que participarão da aplicação extraordinária concorrerão a vagas adicionais, que serão autorizadas pelo MGI;

• As vagas autorizadas para a aplicação extraordinária deverão respeitar as reservas de vaga definidas em Lei Orçamentária;

• Os candidatos classificados em vagas adicionais, decorrente da aplicação extraordinária, estarão na lista de classificação específica e não na lista de classificação dos candidatos que realizaram a primeira aplicação;

• As vagas abertas deverão garantir a manutenção da relação entre candidatos e vagas em cada um dos blocos temáticos do concurso, dentro dos limites da realidade de candidatos impedidos de realizar as provas por situações logísticas excepcionais e imprevisíveis;

• As vagas autorizadas em decorrência da aplicação extraordinária serão definidas em edital específico, que será divulgado futuramente;