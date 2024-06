Manufatura, comércio, construção, transporte e hospitalidade puxam expansão, diz BCE

Alto contraste

A+

A-

Um estudo conduzido por economistas do Banco Central Europeu (BCE) identificou que quatro setores lideram o índice de atividade agregada na zona do euro, são eles: manufatura, construção, comércio e transporte e hospitalidade. A pesquisa utilizou dados da composição setorial da zona do euro entre 1999 e 2023, analisando mudanças nas dinâmicas e tendências dos setores. Por meio do estudo, os economistas Niccolò Battistini e Johannes Gareis determinaram os efeitos diretos e indiretos para a produção na economia europeia, além de seus "poderes preditivos" sobre a atividade econômica. Segundo eles, as mudanças nas dinâmicas dos quatro setores apontados antecipam tendências de crescimento quando ocorrem entre diferentes países da zona do euro, enquanto mudanças apenas domésticas precedem recessões econômicas. Os economistas do BCE também argumentam que a análise setorial permite entender a origem e propagação de choques econômicos, avaliando magnitude potencial e efeitos em cascata. "Assim, o monitoramento e a análise dos desenvolvimentos setoriais permitem que os formuladores de políticas antecipem e atenuem os possíveis riscos à economia, ajustando suas respostas políticas", conclui o estudo.