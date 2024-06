Mediana das previsões do Fed para taxa de desemprego em 2025 sobe de 4,1% em março para 4,2% A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa de desemprego nos Estados...

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa de desemprego nos Estados Unidos se manteve estável para 2024, mas cresceu 0,1% para 2025, 2026 e no longo prazo ante as estimativas divulgadas em março. Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego segue em 4,0%. Para 2025, a projeção subiu de 4,1% para 4,2%. Para 2026, a expectativa passou de 4,0% para 4,1%. No longo prazo, a taxa de desemprego cresceu de 4,1% para 4,2%. Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano. A decisão foi unânime e está em linha com as expectativas do mercado financeiro.