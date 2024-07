Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 100 milhões; confira as dezenas sorteadas neste sábado Sessenta e seis apostas acertaram cinco dezenas e vão levar, cada uma, R$ 68,8 mil Economia|Do R7 27/07/2024 - 21h56 (Atualizado em 27/07/2024 - 21h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Próximo sorteio será em 30 de julho Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

A Mega-Sena acumulou pela 9ª rodada consecutiva, neste sábado (27). A previsão de prêmio para o próximo sorteio, segundo a Caixa, é de R$ 100 milhões.

Confira as dezenas do concurso 2.754:

10 - 14 - 44 - 55 - 56- 58

Sessenta e seis apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma vai levar R$ 68,8 mil. A quadra vai pagar R$ 1.244 aos 5.216 acertadores.

Publicidade

O próximo sorteio acontece em 30 de julho. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia. O jogo de seis dezenas custa R$ 5.

Os sorteios ocorrem sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.