Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 19,2 milhões; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no site ou no aplicativo Loterias Caixa

Mega-Sena tem aposta simples a R$ 5 ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.06.2024

A Mega-Sena sorteou o prêmio de R$ 19,2 milhões nesta terça-feira (16). O concurso 2.749 teve os seguintes números: 08 - 25 - 27 - 38 - 43 - 44. A Caixa de divulgar daqui a pouco se houve ganhador do prêmio principal ou se ficou acumulador

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e invista na poupança, receberá R$ 124,4 mil no primeiro mês.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no site ou no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Bolão

Com o Bolão Caixa o apostador realiza apostas em grupo. É só preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas e, neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15, porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

As cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Online, com tarifa de 35% do valor da cota. No canal digital, o Bolão oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.

Quando o apostador acessa o portal, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador. Se preferir, o apostador pode buscar a lotérica de sua preferência e comprar cotas de um bolão organizado por ela. O apostador poderá adquirir as cotas com cartão de crédito ou Pix.