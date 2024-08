Mercadante diz que meta é repor ao menos 500 vagas no concurso do BNDES; salário é de R$ 20.900 Segundo o presidente do banco, cadastro reserva deve ser cumprido ‘muito rapidamente’ devido a necessidade emergencial de pessoas Economia|Bruna Lima, do R7, em Brasília e Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Aloizio Mercadante diz que BNDES precisa de 500 novos trabalhadores Bruna Lima / R7

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadande, disse com exclusividade ao R7 e à RECORD que a instituição pretende chamar pelo menos 500 aprovados no concurso da empresa. “Nossa meta de reposição mínima emergencial são 500 trabalhadores. Nós estamos pressionando e negociando. Então eu acho que nós vamos cumprir esse cadastro de reserva muito rapidamente”, afirmou.

Segundo Mercadante, a instituição perdeu muitos servidores e existe ainda um grande volume de trabalhadores de diversas áreas que vão se aposentar. “O banco está crescendo muito, os empréstimos estão crescendo muito, os desafios nessas novas áreas, por exemplo, para tecnologia da informação, segurança digital, comunicação, economia e engenharia são muito grandes pela pressão o país crescendo”, avalia.

O presidente do banco destaca ainda que a carreira no BNDES está entre as melhores do país. “Não só pela qualidade do que você faz, do sentido público do que você tá fazendo, como as condições de trabalho: salário, benefícios, aposentadoria, plano de saúde, participação no resultado. É realmente uma das melhores carreiras do Brasil”, afirma.

Com as inscrições abertas desde sexta-feira (26), o concurso do BNDES oferece 150 vagas imediatas e outras 750 em cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 20.900, e os convocados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 110.

As provas serão aplicadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal. A avaliação objetiva será pela manhã (com duração de quatro horas) e a discursiva à tarde, também com quatro horas de duração.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro. No entanto, o candidato aprovado poderá ser lotado, de acordo com a necessidade, em outra unidade, como São Paulo, Brasília e Recife. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais e o salário inicial é de R$ 20.900. Os convocados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Especialista dá dicas para aprovação

Especialista alerta que concurso do BNDES é de alto nível

Para o especialista em aprovação Eduardo Cambuy, quem quiser se sair bem na prova deve ter o conhecimento pleno do edital com as suas características peculiares em relação à distribuição de matérias e prova discursiva. Ainda segundo Cambuy, ao estudar para o BNDES, o candidato deve entender a significância do conteúdo específico e a proporcionalidade do peso da prova discursiva. “Estudar com bons materiais e praticar resolvendo muitas questões da Cesgranrio é uma excelente dica de preparação bem direcionada”, diz. “É importante o candidato saber em qual área poderá ser mais competitivo dentro do prazo planejado para a aplicação da prova”, acrescenta.

O especialista lembra que a carreira no BNDES é de alto nível, “com excelente remuneração, excelentes benefícios”, diz. “Portanto, a dedicação tem que ser intensa e contínua, pois muitos candidatos estão se preparando há tempos para cargos como esse”, acrescenta.

De acordo com o professor, os candidatos da área de tecnologia da informação podem ter vantagem sobre os demais. “As grandes áreas com maior número de cargos e vagas foram as áreas da tecnologia da informação, sobrepondo todas as áreas, como direito, economia etc”, afirma. “Para esse grupo de tecnologia da informação, a dica maior é focar o conteúdo específico, entretanto, sem abandonar o conteúdo básico”, diz Cambuy.

O especialista argumenta que o conhecimento específico tem uma nota muito aproximada entre os concorrentes. “O que acaba definindo a aprovação do candidato, fica sendo o conhecimento básico. Assim, diante de um edital com a densidade de conteúdo e a diversidade de áreas, com a remuneração atrativa e excelentes benefícios, o candidato vai precisar de disponibilidade de horas e, sobretudo, priorizar os assuntos mais relevantes a depender do tempo de que dispõe para os seus estudos, visto que terá de fazer muitos exercícios simulados e, claro, redações”, conclui.