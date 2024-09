Mercado aumenta projeção para a taxa básica de juros após quase três meses Mediana para a Selic no fim de 2025 também subiu, de 10% para 10,25%; já para 2026, a taxa foi mantida em 9,5% Economia|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado 09/09/2024 - 11h57 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h03 ) ‌



A previsão para a Selic, a taxa básica de juros, para 2024 disparou 0,75 ponto percentual, passando de 10,5% ao ano para 11,25% ao ano, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Banco Central. A alta interrompeu uma sequência de 11 semanas de estabilidade. O relatório reúne projeções de analistas de mercado e é divulgado todas as semanas pelo BC.

Várias instituições do mercado vinham anunciando revisões isoladamente, mas o ponto intermediário das estimativas do Focus vinha se mantendo intacto, enquanto os analistas do mercado aguardavam por uma bateria de dados que daria o termômetro sobre a eventual necessidade de o BC voltar a aumentar os juros.

Na sexta-feira, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, e declarações de dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) não deixou claro se o primeiro corte dos juros no país seria de 0,25 ou 0,50 ponto percentual, mas a expectativa de uma baixa menor acabou se estabelecendo como majoritária.

Embora o BC repita que “não há relação mecânica” entre a política monetária brasileira e a americana, analistas do mercado consideravam que um eventual corte maior de juros em setembro poderia permitir que o Copom (Comitê de Política Monetária) mantivesse a taxa Selic estável por aqui.

Não à toa, a alta da mediana geral da Selic acompanhou o movimento das estimativas atualizadas os últimos cinco dias úteis, que também passaram de 10,5% para 11,25%.

A mediana para a taxa Selic no fim de 2025 também subiu, de 10% para 10,25%. Levando em conta as projeções atualizadas os últimos cinco dias úteis, passou de 10% para 10,50%. As estimativas intermediárias para o fim de 2026 e 2027 se mantiveram em 9,5% e 9%, respectivamente.