Mercado projeta alta de 0,5 na taxa Selic nesta semana, com aumento da inflação A projeção para a inflação de 2024 subiu pela quinta semana seguida de 4,55% para 4,59%, acima do teto da meta Economia|Do R7 04/11/2024 - 10h40 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h47 ) twitter

Fachada do Banco Central do Brasil

O mercado financeiro já projeta um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para esta semana, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (4). O Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, define o novo patamar da Selic na quarta-feira (6). Com isso, a taxa pode passar dos atuais 10,75% para 11,25%.

A expectativa no relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75% pela quinta semana consecutiva. O que consolida a avaliação de mais um aumento de 0,5 ponto porcentual na última reunião do Copom em dezembro.

Já a projeção para a inflação, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 2024 subiu pela quinta semana seguida de 4,55% para 4,59%, mantendo-se acima do teto da meta de inflação, de 4,50%. Um mês antes, ela estava em 4,38%.

A mediana para a inflação de 2025 oscilou de 4,0% para 4,03%, mais próxima do teto, de 4,50%, do que do centro da meta, de 3%. A partir do ano que vem, a meta será contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, o BC terá descumprido o alvo.

Dólar

Para a cotação do dólar no fim de 2024, a expectativa subiu pela terceira semana consecutiva, de R$ 5,45 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,40. Na última sexta-feira (1º), a moeda norte-americana escalou até R$ 5,8694, o segundo maior nível nominal da história, em meio ao mal-estar causado pelo anúncio da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, visto como sinal de falta de urgência no governo para anunciar um pacote de corte de gastos. No domingo, Haddad cancelou o compromisso.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Para as previsões do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2024, houve aumento pela quarta semana seguida, de 3,08% para 3,10%, aproximando-se das estimativas do Banco Central e do Ministério da Fazenda, de 3,20%.