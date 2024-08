Metade dos candidatos do ‘Enem dos Concursos’ ainda não consultou local de prova Governo federal diz que, até o fim da manhã deste sábado (18), 52% dos candidatos tinham confirmado onde vão fazer as provas Economia|Do R7* 17/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 17/08/2024 - 15h17 ) ‌



Provas acontecem neste domingo (18) Dênio Simões/Agência Brasília - 9.4.2016

O governo federal informou neste sábado (17) que quase metade dos inscritos no Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, ainda não consultou o local da prova, que acontece neste domingo (18) em todo o país. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 52% dos candidatos do certame já conferiram seus locais de prova.

O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso, recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova.

“Lembrando que não foi só no Rio Grande do Sul que houve mudança no local de prova. Então é muito importante que todo mundo consulte novamente para ter certeza que seu local de prova está mantido ou mudou. Então, por favor, acesse novamente lá na área do candidato. Se você não conhece o local vá antes para ver, tente descobrir quanto tempo demora para chegar no local. Por uma questão de segurança vamos abrir duas horas antes o local de prova, não só uma hora antes. Cheguem antes e com calma”, reforça a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Para saber onde vai realizar o exame, o candidato deve fazer a consulta do cartão de confirmação por meio do site da Fundação Cesgranrio. Trata-se do mesmo site em que a pessoa fez a sua inscrição. O endereço é o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da prova.

A prova do Concurso Nacional será aplicada em 228 cidades localizadas em todas as unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. Segundo o governo federal, 2,1 milhões se inscreveram para o certame, que vai selecionar 6.640 novos servidores públicos para 21 órgãos.

Dicas para horas antes da prova

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos reforça a importância de consultar o endereço com antecedência. Lembrando que, na maior parte do Brasil, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. Já pensando naqueles que deixam tudo para a última hora, o Manual do Candidato traz algumas dicas que podem ser aplicadas momentos antes da prova. Veja oito dicas:

1 - Escolha uma roupa e sapatos confortáveis, já que você ficará sentado por um longo período. Vale consultar a previsão, já que uma onda de calor está agindo sobre a maior parte do país;

2 - Separe os documentos que irá levar, lembrando que cópias, mesmo autenticadas, não são permitidas;

3 - Você pode mostrar o seu documento digital, como CNH, por exemplo, porém, ele deve ser acessado no momento da identificação. É importante que o aplicativo já tenha sido baixado no seu celular. E que seu smartphone esteja carregado. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que sejam prints;

4 - Além de verificar o endereço, consulte o tempo de deslocamento e meios de transporte para chegar ao local;

5 - Fique atento: aos domingos, em algumas cidades, o transporte público pode ter um número menor de veículos operando e horários diferenciados. Em São Paulo, por exemplo, a frota circulante aos domingos é 40% da operacional em relação a outros dias da semana;

6 - Separe a caneta preta que irá usar. Ela deve, obrigatoriamente, ser de material transparente. É proibida a comunicação entre os candidatos, logo, se a sua caneta falhar, você não poderá pedir a ninguém. Por precaução, leve mais de uma caneta e teste todas elas antes;

7 - Pesquise onde você poderá almoçar;

8 - É proibido usar na sala de prova: boné, chapéu, gorro, óculos escuro, fone de ouvido, celulares e relógios. Os celulares e relógios devem ser desligados e guardados em envelopes porta-objetos, que serão fornecidos pelos fiscais de sala.

*Com informações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e do Estadão Conteúdo