Minha Casa, Minha Vida aumenta entrada do FGTS para famílias com renda maior que R$ 4,4 mil Medida foi publicada nesta terça-feira (6) e pede entre 30% e 50% do total para a parcela inicial Economia|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h16 ) ‌



Alterações são válidas para famílias da faixa de renda 3 Ricardo Stuckert/PR - 20.06.2024

Nova portaria do Ministério das Cidades amplia o valor de entrada do Minha Casa, Minha Vida para famílias da faixa de renda 3, entre R$ 4,4 mil e 8 mil. A partir de agora, para ter acesso ao financiamento de imóveis usados usando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), os interessados precisarão dar entradas de 50%, para as regiões Sul e Sudeste, e 30%, no caso de Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O documento foi publicado nesta terça-feira (6) no DOU (Diário Oficial da União), com validade imediata.