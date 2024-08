Ministério da Gestão autoriza concursos com 810 vagas no ICMBio e Ibama O edital deve ser publicado em até seis meses; convocações dependem de disponibilidade orçamentária Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 09h05 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Banca do certame ainda não foi escolhida Vinícius Mendonça/Ibama/Arquivo

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou nesta sexta-feira (30) a realização de concursos públicos para os quadros do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Somados, os dois certames vão oferecer 810 vagas para nível superior. O edital deve ser publicado em até seis meses.

Os decretos foram publicados no Diário Oficial da União e também estabelecem que as primeiras provas devem ser realizadas dois meses após a divulgação do edital.

Veja a relação dos cargos:

ICMBio

Analista Administrativo (nível superior) - 120

- 120 Analista Ambiental (nível superior) - 230

- 230 Total: 350

Ibama

Analista Administrativo (nível superior) - 130

- 130 Analista Ambiental (nível superior) - 330

- 330 Total: 460

Convocação

Segundo o MGI, o provimento dos cargos dependerá da autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e está condicionado à homologação do resultado do concurso e aos recursos orçamentários.