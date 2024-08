Ministério divulga nova lista de cafés torrados impróprios para o consumo Matérias estranhas e impurezas foram encontradas acima dos limites permitidos nos produtos, que serão recolhidos Economia|Do R7 02/08/2024 - 21h17 (Atualizado em 02/08/2024 - 21h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Xícara de café: produto pode ser devolvido ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.03.20213

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou nesta sexta-feira (2) uma nova lista com 16 marcas de café torrado impróprio para o consumo. Elas foram desclassificadas após a detecção de matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos acima do limite permitido. No final de junho, uma lista com outros 14 produtos havia sido divulgada.

Os produtos deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis, após a fase de análise dos laudos laboratoriais e cientificação das empresas responsáveis pelos produtos quanto aos resultados.

Para quem comprou esses produtos, a orientação é para não consumir e solicitar a substituição, garantida pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso de encontrar alguma dessas marcas à venda, o ministério solicita que seja avisado pelo canal oficial Fala.BR, informando o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto.

“Após a realização da Operação Valoriza, em março de 2024, em que foram feitas fiscalizações de café torrado durante duas semanas de maneira concentrada, o Mapa continuou realizando fiscalizações de rotina durante os meses seguintes, incluindo o atendimento às denúncias feitas por cidadãos por meio da plataforma Fala.BR”, explica Ludmilla Verona, coordenadora de Fiscalização da Qualidade Vegetal.

Veja quais marcas e lotes não devem ser consumidos